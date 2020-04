In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, hanno superato quota 115mila: sono 115.242 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI) al 2 aprile. Di questi, 83.049 sono i contagiati attuali, di cui 50.456 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 28.540 ricoverati e 4.053 in terapia intensiva. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.431 che portano il totale a 18.278, mentre il numero totale dei decessi registrati è di 13.915: nell’ultimo giorno sono stati 760. Lo riporta il bollettino quotidiano della Protezione Civile (LE DOMANDE E LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI - COME LEGGERE I NUMERI DELLA PROTEZIONE CIVILE - LE BUFALE SMENTITE DALL'ISS - I CONSIGLI PER FARE LA SPESA IN SICUREZZA - LE FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA IN ITALIA).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che i contagiati attuali sono:

25.876 in Lombardia

11.859 in Emilia-Romagna

8.578 in Veneto

8.799 in Piemonte

3.555 nelle Marche

4.789 in Toscana

2.660 in Liguria

2.879 nel Lazio

2.140 in Campania

1.294 in Friuli Venezia Giulia

1.587 in Trentino

1.160 in provincia di Bolzano

1.864 in Puglia

1.606 in Sicilia

1.251 in Abruzzo

885 in Umbria

556 in Valle d'Aosta

718 in Sardegna

627 in Calabria

133 in Molise

233 in Basilicata



Quanto alle vittime, se ne registrano:



7.960 in Lombardia

1.811 in Emilia-Romagna

532 in Veneto

983 in Piemonte

503 nelle Marche

268 in Toscana

488 in Liguria

167 in Campania

185 nel Lazio

129 in Friuli Venezia Giulia

144 in Puglia

129 in provincia di Bolzano

93 in Sicilia

133 in Abruzzo

38 in Umbria

63 in Valle d'Aosta

187 in Trentino

41 in Calabria

40 in Sardegna

11 in Molise

10 in Basilicata

Borrelli: "Superati 100 milioni donazioni"

"Le donazioni sul conto corrente della Protezione civile sono arrivare a 101 milioni e 246 mila euro, una cifra importante, grazie alla generosità di grandi e piccoli donatori. Rispetto a ieri abbiamo speso altri 1,8 milioni, per un totale di 9,9 milioni, per acquistare ventilatori e dispositivi di protezione individuale (Dpi)", ha sottolineato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Borrelli: "61% sintomi lievi o senza,meno ricoveri"

"Il 61% del totale dei contagiati è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, numero cresciuto anche percentualmente, e si riduce il numero degli ospedalizzati", ha aggiunto Borrelli. Ieri la percentuale si attestava al 60%. "Almeno dal 27 marzo assistiamo a una riduzione degli incrementi per quanto riguarda ricoverati e terapie intensive - ha spiegato Borrelli -; queste ultime oggi presentano un numero (di aumento) veramente contenuto, rispetto a ieri solo 18 persone (in più in terapia intensiva in Italia, ndr). Tutta una serie di valori che ci stanno stabilizzando. Non so dirvi se abbiamo iniziato la decrescita, dico che dobbiamo mantenere alte le misure, i comportamenti, basta un nulla per creare meccanismi repentini di riavvio del contagio. Preferisco rimanere con i piedi per terra".

"Su test sierologici attendiamo risposte dalla scienza"

"I test sierologici sono un argomento d'attualità nel Comitato tecnico scientifico (Cts) e nell'Istituto superiore di sanità (Iss), si sta individuando una linea tecnico-scientifica. Attendiamo una risposta chiara da parte degli scienziati, quando la avrò sarò lieto di potervela fornire", ha poi affermato il capo della Protezione civile.

Cts: "Offriremo rete supporto contro burn out"

"Uno degli aspetti importanti è anche quello psicosociale: offriremo, assieme al consiglio dell'ordine degli psicologi, una piattaforma e una guida per il supporto degli operatori nel campo della psicologia che operano nelle aziende sanitarie, allo scopo di offrire una rete di supporto e prevenzione del burn out per i lavoratori". Lo ha detto in conferenza stampa Sergio Iavicoli, componente del Comitato tecnico scientifico, per poi aggiungere: "Dovremo affrontare una fase di gradualità complessiva: penso ai meccanismi organizzativi che si possono adottare in azienda, modulando le regole generali con il distanziamento sociale e la buona prassi, evitando le aggregazioni o gli ambienti con numerosi lavoratori. Queste misure dovranno venire incontro a questa fase".

Data ultima modifica 02 aprile 2020 ore 18:25