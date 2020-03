"Il dato rilevante è che a partire dal 19-20 marzo il numero di nuovi casi segnalati (di Coronavirus, ndr) cala, la curva sembra attenuarsi”. A dirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, che però precisa: “Ma non dobbiamo illuderci che un rallentamento della diffusione possa indurci a rallentare le misure che abbiamo adottato” (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: MAPPA)

"Il picco si sta avvicinando"

Il picco, spiega Brusaferro, si sta avvicinando ma non è ancora arrivato. Nonostante ci sia un'apparente riduzione della curva contagi, "non siamo in una fase calante, ma di rallentamento della crescita".

“La sfida è fare in modo che aree rosa non diventino rosse”

“L’importante è analizzare l’andamento”, ha spiegato Brusaferro, aggiungendo che “ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aree c'è una circolazione ancora limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse".

Locatelli (Css): “Segnali positivi ma non dobbiamo mollare”

Sull’importanza di mantenere le misure restrittive è intervenuto anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità: "È fondamentale proprio perché osserviamo segnali chiari di efficacia delle misure di contenimento non flettere dalle medesime. Le misure di distanziamento sociale sono state assolutamente determinanti per contenere il problema specie nelle aree in cui non ha impattato così rilevante come in Lombardia e nelle aree limitrofe. Non dobbiamo mollare".

"Impossibile la stima degli asintomatici"

Al momento, hano spiegato ancora Locatelli e Brusaferro, non è possibile dare una stima di quanti siano in Italia le persone asintomatiche, che pur avendo l'infezione da coronavirus non hanno sintomi o ne hanno molto lievi. In futuro, hanno aggiunto, si prevede uno studio per identificarli, da condurre in varie aree del Paese.

Data ultima modifica 27 marzo 2020 ore 13:26