L’emergenza per la pandemia del coronavirus ha fatto proliferare nelle ultime settimane molte notizie non verificate e alimentato le teorie del complotto. Negli ultimi giorni sul web è circolato un vecchio servizio televisivo realizzato nel 2015 da TGR Leonardo (che non ha nulla a che fare con la diffusione delle fake news e che ha raccontato uno studio reale) in cui si parla della creazione di un supervirus polmonare per motivi di studi in Cina. Tanto è bastato perché alcuni utenti di Internet abbiano voluto vederci una correlazione tra l’attuale coronavirus e una sua presunta (e infondata) creazione in laboratorio (LO SPECIALE CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTI). Ma gli esperti hanno smentito questa ipotesi.

Nature: virus è nato in natura e non in laboratorio

Il virus SarsCoV2 è nato in natura e non in laboratorio attraverso la manipolazione di coronavirus simili a quello della Sars. È questa la conclusione a cui è giunto uno studio pubblicato su Nature Medicine da un gruppo internazionale di ricerca guidato dal californiano Scripps Research Institute (LE TAPPE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI).

Capua: virus deriva da serbatoio selvatico

"Il Covid-19 è un virus che deriva dal serbatoio selvatico”, ha ribadito anche la virologa Ilaria Capua che dirige l'One Health Center of Excellence, all'Università della Florida. "Non sappiamo ancora quante specie animali abbia colpito prima di arrivare all'uomo. Vorrei dire ai complottisti che il codice a barre, la sequenza, di quel virus di cui si parla nel video, è parte integrante della pubblicazione". Anche Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e rappresentante italiano all’Oms, ha spiegato che "è una notizia destituita da ogni fondamento come dimostrato da uno studio pubblicato da Nature che ha analizzato con tecniche e competenze sofisticatissime che questo virus non è nato in laboratorio ma è frutto di una evoluzione. In questo momento è più importante che mai affidarsi solo a fonti scientifiche accreditate e non credere a quello che viene sbandierato sui social, in questo caso un servizio che si riferiva a una situazione completamente diversa" (TUTTE LE DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI A SKY TG24).

La spiegazione della testata: servizio Leonardo ripreso da Nature

Silvia Rosa Brusin, caporedattore di Tgr Leonardo, ha spigato che “tra quel virus e il virus attuale non c'è parentela, se non la stessa modalità di azione. Il Covid-19 è di originale naturale come la rivista Nature ha dimostrato decodificando la sequenza genica. In laboratorio si realizzano molti esperimenti per simulare ciò che potrebbe avvenire in realtà. Come dimostra la sequenza dei geni, non è lo stesso virus”. Il direttore della testata regionale Rai, Alessandro Casarin, aggiunge che "il servizio del 16 novembre 2015 andato in onda nella rubrica "Leonardo" della TgR è tratto da una pubblicazione della rivista Nature”. Battista Gardoncini, all'epoca curatore di “Leonardo” ha aggiunto che "lo studio cinese non c'entra nulla con la situazione che stiamo vivendo oggi. Che il Covid derivi da una zoonosi è stato chiaro fin dal primo momento, e importanti studi genetici lo stanno dimostrando".

Il coronavirus ingegnerizzato in laboratorio non è il Sars-cov-2

Il video di TGR Leonardo risale al 2015 e racconta di come un gruppo di ricercatori cinesi ha innestato una proteina presa dai pipistrelli sul virus della Sars, la polmonite acuta, ricavato da topi. In questo modo veniva creato un "supervirus" per motivi di studi. Questo già permetterebbe di capire che il virus di cui sta parlando non è il nuovo coronavirus Sars-cov-2 perché non c’è alcuna correlazione con i topi. Nessuno degli esperti che hanno studiato il genoma del Sars-cov-2, spiega Open, lo ha identificato con il virus del 2015 di cui parla TGR Leonardo. Il servizio ha trattato la notizia di uno studio vero e conosciuto dalla comunità scientifica nel 2015. Ma non ha nulla a che fare con il nuovo coronavirus e non è una prova che l’attuale Covid-19 sia nato in laboratorio. Nessuno finora ha trovato traccia di ingegnerizzazione per quanto riguarda il Sars-cov-2. E numerosi esperti hanno bocciato questa teoria, nonostante alcuni studi abbiano provato senza successo a lanciare questa ipotesi. "Purtroppo è naturale al 100%, che il coronavirus sia una derivazione di un esperimento di laboratorio è una scemenza", ha commentato il virologo Roberto Burioni, rimandando allo studio di Nature.