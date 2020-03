Coronavirus, il Veneto verso i 20mila tamponi al giorno

È di 4.986 contagiati da coronavirus e 192 vittime il bilancio del Veneto, secondo i dati della Protezione civile diffusi il 23 marzo. Intanto, la Regione prosegue nella sua strategia di "tamponi a tappeto" per andare a intercettare il più alto numero possibile di contagiati asintomatici, replicando su scala regionale il "modello Vo' Euganeo" di uno screening ampio (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - I GRAFICI DELL'EPIDEMIA IN ITALIA).

Fino a 20mila tamponi al giorno

Il termine tecnico, coniato dalla Regione con l'Università di Padova, con il supporto logistico delle aziende Ulss e della Croce Rossa, è quello di "sorveglianza attiva": tampone e isolamento - domiciliare o in ricovero - per i positivi, con esami a partire dalle categorie a rischio; implementazione della filiera degli esami clinici, per arrivare in un paio di settimane a effettuare 20 mila tamponi al giorno. Il sistema è stato illustrato dal presidente della Regione Luca Zaia, con il prof. Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, che ne è il coordinatore. Laboratori, reagenti e apparecchi per i test sono stati potenziati e implementati, e il materiale a disposizione è sufficiente per eseguire un totale stimato per ora di 200 mila tamponi.

Già eseguiti 65mila test

Le prime categorie a essere interessate dallo screening, come ha riferito l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, sono gli operatori sanitari e quelli delle strutture residenziali per non autosufficienti. Seguiranno altre filiere come i cassieri dei supermercati, i farmacisti e le forze dell'ordine. Intanto, Zaia ha ricordato che in Veneto i tamponi eseguiti sono già 65 mila, "ma ci sarà anche una fase di followup - ha specificato - perché questa bestia la conosciamo poco".