“Ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo”. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Pd risultato positivo al coronavirus, dà aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Lo fa con un video su Facebook. “Ciao a tutte e a tutti! Io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto per un paio di giorni la febbre alta, ora sto un po’ meglio”, racconta (CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO).

Zingaretti: “Grazie a tutti gli operatori della sanità”

Zingaretti passa poi ai ringraziamenti. “Volevo dire di nuovo grazie a tutte le operatrici e gli operatori della sanità che stanno dando il massimo in questo momento”, dice. E ancora: “Grazie alla squadra della Regione, nel Lazio stiamo costruendo e va avanti il rafforzamento della Rete per essere pronti a ogni evenienza”. Mostrando le immagini delle varie strutture, poi, aggiunge: “Abbiamo iniziato con l'ampliamento dei posti letti allo Spallanzani; poi c'è il Gemelli Columbus, una struttura interamente dedicata al Covid; domani aprirà un'altra struttura a Casal Palocco; ne apriranno altre al Policlinico Umberto I e a Tor Vergata. In generale stiamo ampliando la rete in tutti gli ospedali nelle varie Province”.

L’appello: “Continuiamo a stare a casa”

Il video di Zingaretti si chiude con un appello: “Lo so che è dura. Continuiamo a stare a casa, ma è importante sapere che siamo tutti impegnati per vincere questa sfida". Appello che il leader Pd, sempre via social, aveva lanciato anche in mattinata: “Non abbassiamo la guardia. Rimaniamo a casa. Siamo in piena emergenza e bisogna ancora tenere duro. Rispettiamo le regole. Ce la faremo, ma non è finita”.