Sale a 31.506 il numero delle persone contagiate da Coronavirus in Italia, tra queste 2.941 sono guarite e 2.403 sono morte (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO). Le cifre del bollettino aggiornato alle 18 del 17 marzo sono state rese note dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Le persone guarite sono 192 in più rispetto a ieri, lunedì 16 erano state 414. Il dato complessivo delle vittime sale di 345, mentre lunedì era aumentato di 349. Attualmente sono 26.062 i pazienti affetti da Covid-19 in Italia, di cui 2.989 nell'ultimo giorno.

Superati i 2mila pazienti in terapia intensiva

Continua a crescere anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.060, ovvero 209 in più rispetto a ieri. Di questi 879 sono in Lombardia. Tra i 26mila attualmente contagiati, 12.894 sono ricoverati con sintomi e 11.108 sono in isolamento domiciliare.

Borrelli: "In 50 trasferiti dalla Lombardia"

Il commissario Borrelli ha riferito che dalla Lombardia, dove si registra il maggior numero di ricoverati in terapia intensiva "oggi sono stati trasferiti 50 pazienti". Il capo della Protezione civile ha aggiunto inoltre che "l'ospedale da campo degli alpini sarà installato a Bergamo".

Borrelli: "Presto per capire l'effetto delle misure adottate"

I numeri di oggi di vittime e contagiati da Coronavirus in Italia "credo siano nel trend dei dati di questo periodo. Prossima settimana potremo avere dei dati adeguati in relazione alle misure adottate", ha aggiunto Borrelli.

Borrelli: "Prematuro fare previsioni su diffusione al Sud"

Secondo il commissario per l'emergenza è ancora "prematuro fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al sud e per poter esprimere dei giudizi". Borrelli ha ribadito: "Quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l'unico modo che ci permette di ridurre" la diffusione del virus.