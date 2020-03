“Il virus prova ad avanzare, ma noi non stiamo fermi. Il cantiere della terapia intensiva del San Raffaele va avanti, come potete vedere dalle foto”. Queste le parole di Roberto Burioni che ha parlato dell’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE – COSA PREVEDE IL DECRETO) e dello stato dei lavori nella struttura milanese attraverso i suoi account social. Si tratta del nuovo reparto in costruzione grazie ai fondi ottenuti dalla raccolta lanciata da Chiara Ferragni e Fedez. Anche il San Raffaele, attraverso Twitter, ha ringraziato nelle scorse ore sia la coppia sia i donatori: “Grazie alla campagna solidale di Fedez e Chiara Ferragni e alle 191mila persone che hanno donato sono partiti all’Ospedale San Raffaele i lavori per una nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza #coronavirus” (I CONTAGI NEL MONDO - LA MAPPA).

Burioni: “Operai avanti senza sosta”

“Così come il virus si diffonde di notte e nei weekend, così anche gli operai vanno avanti senza sosta. Già ci sono i pavimenti, ed è quasi completato il montaggio dei vari tubi e cavi. Quelli verdi sono l'impianto elettrico, quelli grigi sono dell'impianto idraulico ma forse i più importanti di tutti sono quelli di rame, che portano i gas medici tra i quali l'ossigeno che riesce a salvare la vita di chi è soffocato dal virus”, ha detto Roberto Burioni. Lo stesso virologo, in un altro post, aveva ricordato nelle scorse ore: “Vi ricordate la richiesta di fondi da parte di Fedez e Chiara Ferragni per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al IRCCS Ospedale San Raffaele? Bene, voi avete generosamente donato e i lavori sono immediatamente partiti. Questa è la tensostruttura che ospiterà i nuovi letti, la costruzione sta procedendo a tempo di record”.