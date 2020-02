L'alta pressione, protagonista per quasi tutto l’inverno, è minacciata da correnti instabili provenienti dal nord Atlantico. Il tempo cambierà in modo considerevole già dal prossimo fine settimana e sarà il preludio di una settimana piuttosto movimentata. Venerdì il maltempo insiterà ancora sulle regioni centro meridionali, con piogge sparse e venti tesi. Sul resto del Paese avremo invece una situazione ancora tranquilla con tempo asciutto e spesso soleggiato. Nel weekend però lo scenario cambierà un’altra volta; sabato il tempo peggiorerà gradualmente a partire dalle regioni di Nord Ovest con piogge che si estenderanno anche alla Toscana. Tornerà la neve sui rilievi, questa volta a quote basse (900 metri) in ulteriore abbassamento col passare delle ore. Domenica poi il maltempo coinvolgerà maggiormente le regioni centrali fino al Lazio e la Campania (migliorerà invece al Nord).

Le previsioni al Nord

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Locali brevi nevicate sulle Dolomiti. Tempo asciutto in pianura e lungo le coste con temperature in aumento e massime comprese tra 10 e 15 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata in prevalenza soleggiata anche sulle regioni centrali. Deboli piogge potranno interessare l’Umbria e, in genere, l’area appenninica. Neve sui rilievi abruzzesi sopra i 1400 metri. Temperature in aumento con massime fino a 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione instabile al Sud. Sono previste piogge intese sulla Calabria tirrenica, in miglioramento nel corso del giorno. Molto variabile altrove con piogge alternate a schiarite. Venti tesi di maestrale. Temperature in aumento con valori massimi compresi tra 14 e 19 gradi.