Coronavirus a Milano, Beppe Sala lancia l'hashtag su Instagram #milanononsiferma. VIDEO

"Ogni giorno facciamo miracoli, ogni giorno non abbiamo paura, Milano non si ferma". Cartoline della città montate con ritmo incalzante, in sottofondo una musica motivazionale. Il sindaco meneghino Beppe Sala pubblica un video che è un condensato di "milanesità" per lanciare su Instagram l'hashtag #MilanoNonSiFerma. Una rassicurazione e un'invocazione ai cittadini, nel giorno in cui la città si prepara a tornare gradualmente alla normalità dopo giorni di chiusure - che hanno riguardato musei, cinema, scuole, bar - dovute alla necessità di limitare i contagi da coronavirus (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).

Sala: "Tornare alla normalità a cominciare dalla cultura"

Mercoledì è stato annunciato che i bar a Milano non dovranno più restare chiusi dopo le 18, pur mantenendo alcune limitazioni cautelari, come il servizio al tavolo e non al bancone. In serata, poi, Sala ha condiviso un video in cui ha annunciato di essere al lavoro per riprogrammare gli eventi (dopo il rinvio del Salone del Mobile) e per riaprire alcuni servizi a partire dalla cultura, in accordo con il ministro Franceschini: "Cominciamo a riaprire qualcosa, potrebbero essere i musei, ma comunque partiamo dalla cultura".

Cirio: "Ci sono condizioni per ritorno graduale a normalità"

Sala non è la prima voce locale a chiedere al governo una graduale distensione delle misure preventive. Ieri il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio aveva detto, dopo la notizia del calo del numero di contagi in Regione da tre a uno: "Ci sono finalmente le condizioni per chiedere al Governo un graduale ritorno alla normalità".

Il video ironico del Milanese imbruttito

Sulla chiusura dei musei e lo svuotamento della città di Milano in questo periodo ha ironizzato anche il Milanese imbruttito, che ha pubblicato un video, "Milano ai tempi del coronavirus" (VIDEO), diventato presto virale.