Meteo, le previsioni di lunedì 24 febbraio

Ancora bel tempo con caldo e temperature oltre le medie stagionali in tutta la Penisola. Al Nord, il 24 febbraio, sarà stabile e soleggiato, fatta eccezione per possibili nebbie in Pianura Padana e locali annuvolamenti su Liguria e Triveneto. Alta pressione presente anche al Centro e al Sud dove il termometro supererà i 20°C. A partire dalla serata di martedì 25, però, aria fredda proveniente dalla Scozia porterà un drastico abbassamento delle temperature con un calo anche di 10°C al Nord. (LE PREVISIONI)

Il meteo al Nord

Nella giornata di lunedì 24 febbraio, bel tempo e temperature comprese tra i 15 e i 20 °C. A Milano, i cieli in saranno poco nuvolosi e non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, mentre la minima di 7°C. A Torino situazione piuttosto simile con tempo stabile, soleggiato e temperature comprese tra 3 e 18°C.

Le previsioni al Centro

Anche al Centro sole prevalente un po’ su tutte le regioni salvo addensamenti lungo le coste tirreniche e in Toscana. Tetto delle temperature in ulteriore aumento con massime che variano tra 14 e 21°C. A Roma si prevedono cieli nuvolosi in mattinata e nel pomeriggio, ma non ci saranno piogge: temperature comprese tra 9 e 14°C. A Firenze cielo coperto per tutta la giornata, la temperatura minima sarà di 7°C, la massima di 14°C.

Il meteo al Sud

Al Sud tempo perlopiù stabile e soleggiato, salvo possibili addensamenti sul settore tirrenico. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 17 e 22°C. A Palermo sole per tutta la giornata con temperature comprese tra 9 e 17°C. Massima di 21°C invece a Catania. A Napoli tempo più nuvoloso con una minima di 11°C e una massima di 14°C.