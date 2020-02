Sono saliti a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in Veneto. Il dato aggiornato è stato reso noto dal governatore del Veneto Luca Zaia, durante una pausa del summit in corso al centro Veneto della Protezione civile a Marghera, ha dato aggiornamenti sulla diffusione della nuova polmonite nella regione (250 PERSONE IN ISOLAMENTO NEL LODIGIANO - LE FOTO DI CODOGNO DESERTA - E DI CASTIGLIONE D'ADDA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - IL MONITO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ITALIANI ALLA CECCHIGNOLA LASCIANO QUARANTENA - I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUI SOCIAL - TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE). "I sette casi - ha precisao Zaia - sono tutti di Vo' Euganeo tra cui due familiari del deceduto" che sarebbero la moglie e la figlia dell'uomo. La prima vittima in Italia è, infatti, un 78enne che era ricoverato a Schiavonia. Non si sa ancora da chi è partito il contagio in Veneto.

Zaia: "Il virus è ubiquitario"

Zaia parlando del contagio di un uomo di Mira del 1953 ricoverato in terapia intensiva a Padova ha detto: "E' un altro caso di scuola perché non ha avuto nessun contatto da un portatore primario, quindi si può dire che questi tre casi dimostrano che il virus è ubiquitario come accade per la sindrome influenzale e non si sa da chi lo si è preso". Zaia immagina "che casi di questo tipo, senza contatto e senza caratteristiche di pazienti sospetti, siano la dimostrazione che avere altri episodi di contagio sia assolutamente possibile".

Le linee guida per il Veneto

Il governatore del Veneto è poi rientrato alla riunione per collegarsi in videoconferenza con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni nei quali sono emersi casi di Coronavirus" ha annunciato ripetendo che "si stanno compilando le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle persone risultate positive al Coronavirus". "Usciremo a breve - ha ribadito - con le linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane per circa un'ora". Zaia ha poi invitato a evitare gli allarmismi: "niente panico perché, ripeto, siamo davanti a un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza".