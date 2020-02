Coronavirus, un contagiato al San Raffaele di Milano

Sabato sera la Regione Lombardia ha dato notizia del primo caso di contagio di coronavirus a Milano. Si tratta di un uomo di 78 anni residente a Sesto San Giovanni, ricoverato all'ospedale San Raffaele. Sarebbe stato già ricoverato da cinque giorni, quando ha effettuato il test. Il numero totale di contagi in Lombardia è dunque salito a 46, ha precisato il presidente Attilio Fontana.

Primo contagiato a Milano è ricoverato al San Raffaele

"Dei 7 nuovi casi appena confermati rispetto ai 39 già comunicati questa mattina (due dei quali in provincia di Pavia e altrettanti in provincia di Cremona) - spiega una nota della Regione -, uno è residente a Sesto San Giovanni (MI) ed è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele. Gli altri 6 provengono dalle zone già interessate dall'infezione. Areu ha inoltre attivato un numero verde riservato agli abitanti dei 10 comuni ricompresi nell'ordinanza firmata ieri dal presidente Fontana e dal ministro Speranza. Il numero è 800894545".

Sindaco Sesto San Giovanni: "Lavoriamo per ricostruire contatti"

"Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano", ha scritto su Facebook Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, "Siamo in contatto con Regione Lombardia e con le autorità sanitarie per seguire gli sviluppi e decidere che azioni intraprendere. Non è il momento di farsi prendere dal panico, ma di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della comunità con impegno".