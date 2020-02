Coronavirus, Codogno deserta: scuole e uffici chiusi. VIDEO

Le scuole e gli uffici chiusi, la piazza principale e le strade deserte. La farmacia aperta per urgenze ma a battenti chiusi. C'è il deserto a Codogno, il comune in provincia di Lodi dove è ricoverato il 38enne, contagiato da Coronavirus e definito "paziente 1" (AGGIORNAMENTI SULL'EPIDEMIA - GLI SPOSTAMENTI DEL 38ENNE). Insieme all'uomo sono risultati inizialmente positivi all'infezione anche la moglie - incinta all'ottavo mese - e un amico. Poi i casi in Lombardia sono aumentati. Adesso al Nord sono oltre trenta i contagiati e due le vittime (SECONDA VITTIMA ITALIANA - 250 PERSONE IN ISOLAMENTO NEL LODIGIANO - LE FOTO DI CODOGNO DESERTA - E DI CASTIGLIONE D'ADDA - LE PARTITE RINVIATE).

Codogno come una città fantasma

Codogno, cuore del focolaio del Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma anche agli occhi dei passeggeri sui treni in transito. La fermata è stata sospesa e alla stazione, chiusa e dove i treni non fermano più, "non si vede nessuno", riferisce il passeggero di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe "non si vede nessuno".

Stabili le condizioni del 38enne

Sono stabili, intanto, le condizioni del 38enne, dipendente della Unilever, ricoverato all'ospedale Civico di Codogno (Lodi). Per il trasferimento all'ospedale Sacco di Milano, uno dei due centri individuati per l'emergenza insieme all'ospedale San Matteo di Pavia, si attende il miglioramento del quadro clinico.