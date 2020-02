I casi di coronavirus accertati in Lombardia (AGGIORNAMENTI) hanno avuto conseguenze anche sullo sport sia nella regione dove si sono registrati i contagi sia nell’area confinante dell’Emilia-Romagna. Sono diverse le partite di calcio e volley, ma anche di basket, rinviate dalle federazioni o fermate dalle autorità per precauzione (SECONDA VITTIMA ITALIANA - 250 PERSONE IN ISOLAMENTO NEL LODIGIANO - LE FOTO DI CODOGNO DESERTA - E DI CASTIGLIONE D'ADDA).

Piacenza ferma calcio e basket

L'alt non riguarda soltanto dilettanti e amatori. Nella serata di venerdì 21 febbraio, la Prefettura di Piacenza, fa sapere la Lega Pro, ha deciso di sospendere il match di Serie C di calcio fra Piacenza e Sambenedettese e quello di Serie B di basket tra Bakery Piacenza e Jesi. In serie D non si disputerà nemmeno Fiorenzuola-Lentigione.

Calcio dilettantistico in Lombardia: rinviate oltre 40 partite

Per il calcio, il Comitato lombardo della Lega Dilettanti ha rinviato oltre 40 incontri sui 502 in programma nel fine settimana, tra Eccellenza, Prima Categoria e giovanili. Tra le gare che non si disputeranno, ve ne sono alcune nei comuni del Lodigiano, altre anche tra Milano e Pavia.

La Figc in contatto col ministero della Salute

Nessuna richiesta di stop è arrivata finora ai vertici dello sport italiano. Venerdì sera si è giocata Brescia-Napoli e al momento non è in discussione la disputa di Inter-Samp, in programma domenica 23 febbraio a San Siro. La Federcalcio è comunque in continuo contatto col ministero della Salute ed è pronta ad intervenire se le condizioni dovessero cambiare.

Lo stop della pallavolo

La Federazione pallavolo ha deciso la sospensione dei campionati di serie B maschile (gironi A, B), B1 femminile (gironi A e B) e serie B2 femminile (gironi B, C) della giornata in programma questo fine settimana. La Fipav invita inoltre i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia ed Emilia Romagna (in modo particolare dei territori Cremona, Lodi, Piacenza), così come le Leghe di serie A maschile e femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, "a salvaguardia della salute comune".

Attività sportive vietate in 10 Comuni del Lodigiano

Nei dieci comuni del Lodigiano coinvolti dall'emergenza, la Regione Lombardia ha emesso un'ordinanza che vieta "la partecipazione ad attività sportive per i cittadini residenti indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione".