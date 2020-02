Bloccata a Wuhan per via dell’epidemia del nuovo coronavirus, Wenfang Cao, 28enne studentessa cinese dell'università di Padova, non è potuta tornare in Italia per discutere la sua tesi di dottorato. Così la commissione dell’ateneo le ha permesso di esporla via Skype. "L'unica cosa di cui dobbiamo aver paura, è la paura stessa", ha scritto la studentessa via chat al rettore Rosario Rizzuto. (ULTIMI AGGIORNAMENTI - MAPPA ANIMATA DELLA DIFFUSIONE - GLI EVENTI ANNULLATI NEL MONDO)

Il rientro a casa per le vacanze

Wenfang Cao era rientrata a casa, a Wuhan, per un periodo di vacanza, quando è scoppiata l'emergenza dell'epidemia del Covid-19. Ma la dottoranda non si è persa d'animo: pur seguendo alla lettera le prescrizioni mediche, molto rigide, per evitare il contagio, è riuscita a completare il suo lavoro e a sostenere, a distanza, la discussione. Per la cronaca, la ragazza ha superato il dottorato brillantemente.