Meteo, le previsioni di giovedì 30 gennaio. VIDEO

Sono iniziati i giorni della merla, popolarmente conosciuti come i più freddi dell’anno. Quest’anno il clima sembra davvero impazzito con un anticiclone che tiene sotto scacco mezza Europa da più di un mese. L’alta pressione sarà in ulteriore rinforzo e raggiungerà il suo apice in prossimità del weekend ed i primi giorni della prossima settimana. Ci attendono quindi temperature molto miti, imbarazzanti per il periodo. Si arriverà a 15 gradi in Pianura Padana (ma attenzione lunedì potrebbe fare anche più caldo), 16-18 gradi sulle regioni centrali e picchi superiori ai 20 al Sud. Durante il giorno i valori saranno fino a 10 gradi superiori alla media del periodo. Da lunedì sulle Alpi (soprattutto quelle occidentali) lo zero termico salirà fino a 3500 metri di quota. Con il rialzo termico aumenterà anche il rischio valanghe.

Le previsioni al Nord

Le giornate sono tutte uguali: soleggiate in montagna e lungo le coste, foschie dense in pianura in dissolvimento nel corso del giorno. Dal pomeriggio nuvoloso sulla Liguria orientale. Temperature massime comprese tra 10 e 13 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata nel complesso stabile con aumento della nuvolosità sulla Sardegna e il versante tirrenico. Deboli piogge in Toscana. Soleggiato lungo l’Adriatico. Massime mite e comprese tra 13 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Nessun cambiamento sulle regioni meridionali. Tanto sole sull’area adriatica, qualche nuvola in più su quella tirrenica ma in un contesto asciutto. Nuvolosità più compatta ma senza piogge verso sera. Temperature massime comprese tra 13 e 17 gradi.