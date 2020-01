Coronavirus in Italia, un caso sospetto a Napoli

Nuovo sospetto caso di Coronavirus in Italia (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI- COME SI TRASMETTE: FOTO - LE COSE DA SAPERE - I RIMPATRI). Un cittadino cinese, che era in viaggio di nozze con la moglie a Napoli, si è sentito male e si è recato all’Ospedale Pellegrini con febbre e tosse. L'uomo, di 28 anni, è stato ricoverato successivamente al Cotugno, centro specializzato in malattie infettive, dove sono stati eseguiti tutti i protocolli. Le condizioni generali del 28enne cinese sono comunque buone, è in isolamento e non desta preoccupazione. Ogni controllo è stato effettuato secondo la prassi. Nessun allarme, dunque. Anche le autorità invitano alla calma.

Campioni trasferiti a Roma, oggi i risultati

Intanto sono stati trasferiti all'Istituto Spallanzani di Roma e all’Istituto Superiore di Sanità i campioni del paziente ricoverato. Già esclusa la possibilità che si possa trattare dei virus più comuni dell’influenza. Sono in corso ricerche e approfondimenti per capire se la polmonite accusata dal 28enne sia di origine batterica. I risultati sono attesi entro oggi, 29 gennaio. (LA MAPPA CHE SEGUE L'EVOLUZIONE DEL VIRUS NEL MONDO)