A distanza di pochi mesi dall'arrivo sugli scaffali dei Nutella Biscuits, ecco che è arrivata la risposta del principale concorrente: i biscocrema Pan di Stelle. Così continua la sfida tra due delle maggiori aziende italiane, la Ferrero e Barilla, che mettono in campo i loro prodotti di punta, ovvero la Nutella (FOTOSTORIA) e i Pan di Stelle. La sfida si combatte soprattutto sui social, a colpi di tweet, post e foto, tra amanti e detrattori dell'uno e dell'altro articolo.

Nutella Vs Pan di Stelle

La sfida tra Nutella e Pan di Stelle è iniziata qualche anno fa, quando l'azienda di Alba è entrata nel mondo della biscotteria, fino a quel momento territorio principale di Mulino Bianco (marchio Barilla) e l'industria emiliana aveva attaccato accusando l'olio di palma, ingrediente indispensabile per la Nutella, e lanciando sul mercato una propria crema spalmabile. La querelle, come riporta Rivista Studio, aveva attratto i media ed era arrivata oltreoceano fino al New York Times. Il vincitore della sfida? Nessuno o entrambi, se si calcola l'impennata di vendite che hanno avuto i prodotti dei due marchi.

La guerra di zuccheri

Ora, c'è un nuovo capitolo che, soprattutto sui social, si combatte con la domanda: "Sono meglio i Nutella Biscuits o i Biscocrema Pan Di Stelle"? Le risposte su Twitter sono le più varie. C'è chi guarda al prezzo dichiarando i dolci emiliani "leggermente meglio dei Nutella Biscuits, però i secondi magari ogni tanto li comprerò ancora mentre i primi mai più, 3 euro per 12 biscotti, cavolo e io che credevo che per fare un prodotto in concorrenza con un altro dovevi offrirlo a meno....". E chi non può fare a meno di entrambi, dichiarando che "per la colazione (da inzuppo nel caffellatte) vada per i Nutella Biscuits. Con una bella frolla, ottima, friabile, ma non fragile. Per la merenda e per accompagnare il caffè o fine pasto, il Pan di Stelle". Di certo c'è che sia l'uno che l'altro sono un bel carico di calorie che fanno sospirare un bel "Bye bye dieta".

E gli altri concorrenti?

Ma se la sfida è principalmente tra Nutella Biscuits e biscocrema Pan di Stelle, gli altri prodotti concorrenti non stanno a guardare. Così qualcuno ricorda che "tra lui e lei" c'è anche "l'altro", ovvero i Ringo. E tornando all'indagine di Rivista Studio, sembra infatti che nella battaglia tra Ferrero e Barilla, a perderci siano proprio gli altri competitors. Sia l'azienda piemontese che quella emiliana, infatti, possono contare su prodotti iconici universalmente riconosciuti, vantare fatturati imponenti - da 10,7 miliardi per Ferrero e da 3,5 miliardi per Barilla - e nel confronto tra Nutella Biscuits contro Biscocrema Pan di Stelle ottengono per entrambe che gli scaffali si svuotino facilmente, a discapito dei biscotti di altri marchi.