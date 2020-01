Roma è la seconda città al mondo in cui si perdono più ore nel traffico, preceduta solo da Bogotà. Milano, con 226 ore, è settima. È quanto emerge dalla Global scorecard della società americana Inrix, analisi dei trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi, riferito al 2018 e rilanciato oggi. Nella parte alta della classifica ci sono molte italiane, basta scorrere fino al quindicesimo posto per trovare Firenze, mentre al diciassettesimo c’è Napoli.

A Roma 254 ore nel traffico

Nel 2018 gli automobilisti della Capitale hanno perso 254 ore bloccati nel traffico, vale a dire più di dieci giorni di fila. Poco meno a Milano, dove si spendono bloccati in auto 226 ore. A dominare la classifica c’è Bogotà, in Colombia, con 272 ore perse nel traffico. Terzo posto per Dublino, con 246 ore; poi Parigi e la russa Rostov-on don, entrambe con 237 ore; sesto posto per Londra, con 227 ore, appena sopra a Milano.

Le altre città italiane

Ma anche in altre città italiane si passa molto tempo nel traffico. Dopo Roma e Milano c’è Firenze (15esima), dove gli automobilisti hanno passato nel traffico 195 ore. Poi Napoli (17esima), con ben 186 ore, più di una settimana in coda. E ancora Torino, ventiduesima nella classifica globale, con 167 ore. A Genova 148 ore, mentre appena dopo c’è Bologna con 147 ore e poi ancora Bari, con 133 ore, e Palermo con 119 ore di traffico.

Le più congestionate

I dati sulle ore perse nel traffico sono confluiti in un’altra classifica generale delle città più congestionate del mondo, che tiene conto degli ostacoli complessivi nell’attraversare una metropoli in auto. Roma resta nella top ten, al decimo posto. Milano si attesta al 27esimo, Napoli al 45esimo, Torino al 50esimo, Genova al 78esimo, Palermo all’83esimo, Firenze al 92esimo, Bologna al 116esimo. Il titolo di città più congestionata al mondo va a Mosca, seguita da Istanbul.

Nota metodologica

I big data utilizzati provengono dall’archivio dei dati sul traffico di Inrix, una raccolta di informazioni sul traffico che include diversi anni. Per ciascun’area metropolitana, l’analisi di Inrix considera i dati forniti dalla propria rete sulle principali autostrade e arterie stradali. Le varie analisi incluse nel rapporto comprendono due elementi portanti: la velocità di riferimento in condizioni ottimali e la velocità calcolata, in cui vengono considerate tutte le velocità archiviate in periodi di 15 minuti nell’arco di un giorno e di un mese per ogni segmento stradale.