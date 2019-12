A una settimana di distanza dal terremoto che ha colpito il Mugello (FOTO) procede il lavoro di verifica dell’agibilità degli alloggi “a seguito delle segnalazioni dei cittadini per le proprie abitazioni”. Ad oggi sono oltre 450 gli edifici ispezionati, in particolare nei comuni di Barberino e Scarperia.

Più di mille le richieste di verifica agibilità

Sono più di mille le richieste arrivate ai vigili del fuoco. Si controllano le condizioni statiche. Se la struttura non presenta problemi si può rientrare in casa, altrimenti viene emessa un'ordinanza di inagibilità. Regione e Comune hanno lanciato un appello affinché gli hotel diano la loro disponibilità ad ospitare eventuali sfollati. Intanto, se Barberino è il paese più colpito, anche Scarperia e San Piero cominciano ad avere i primi casi di inagibilità.

La nota sugli sfollati

Una nota emessa dalla Regione Toscana, che aggiorna sulla situazione degli sfollati, riferisce che è stata attivata "la possibilità di pernottamento in strutture ricettive o di trovare un'autonoma sistemazione su tutto il territorio" e "al momento sono 90 le persone che ne usufruiscono". Per chi è fuori casa, o per chi teme le conseguenze di nuove scosse, "rimangono comunque attivi i punti di accoglienza presso la palestra comunale e presso l'Autodromo del Mugello a Scarperia".

Tornata la paura dopo la scossa di ieri pomeriggio

Dopo la scossa di magnitudo 3 di ieri pomeriggio diversi mugellani hanno preferito passare la scorsa notte nei centri di accoglienza. “Sono state 277 le persone ospitate questa notte nei centri d'accoglienza allestiti in Mugello", ha comunicato la Protezione civile "più che raddoppiate rispetto alla notte precedente: 128 persone sono state ospitate nei locali dell'Autodromo, 44 nella scuola di San Piero a Sieve e 105 nella palestra della scuola media di Barberino in via Agresti".