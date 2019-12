Notte di Paura in Toscana. Diverse scosse di terremoto si sono registrate dalla notte scorsa nel Mugello, in Toscana. La più forte, di magnitudo 4.5, è stata avvertita alle 4.37. Per le altre, l'intensità è stata minore, ma comunque fino a 3.2. Molte le persone che hanno abbandonato le abitazioni e sono scese in strada. In corso verifiche su eventuali danni, scuole chiuse a Barberino del Mugello, a Vicchio e in altri Comuni dell'area. Sospeso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze per verifiche tecniche sulle linee. Sospese gran parte delle linee dell'alta velocità ferroviaria per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura.