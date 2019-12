È in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea ad Alta velocità e sulle linee regionali nei pressi del nodo di Firenze, sospesa subito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 che ha interessato l'area del Mugello, per consentire ai tecnici di effettuare le necessarie verifiche. Rfi spiega che sono ancora in corso invece controlli su alcune linee regionali. La circolazione dei treni ad Alta velocità è rallentata, con forti disagi: nelle stazioni di Firenze e Bologna si registrano ritardi di oltre 100 minuti, sia per i Frecciarossa che per i treni di Italo. In alcuni casi, come per il treno 9685 diretto da Firenze a Napoli, il ritardo supera abbondantemente le due ore.

Ancora in corso controlli sulle linee regionali

Il traffico ferroviario era stato sospeso dalle 4.35 in via precauzionale per consentire le verifiche sullo stato dell’infrastruttura. La circolazione è in graduale ripresa sulle linee Firenze-Arezzo direttissima, Firenze-Arezzo convenzionale e Firenze-Prato convenzionale, Prato-Pistoia, e Firenze-Empoli-Pisa. Le verifiche continuano – spiega Trenitalia - sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve.

Ritardi sulla linea Alta velocità nel nodo di Firenze

I ritardi riguardano ovviamente anche treni che transitano sulla linea Alta velocità nel nodo di Firenze ma sono diretti verso altre linee. È il caso, ad esempio del treno 9400 Roma-Venezia, che attualmente fa segnare 143 minuti di ritardo, o del Torino Porta Nuova-Roma (9301), che ha un ritardo di 129 minuti.

Data ultima modifica 09 dicembre 2019 ore 10:01