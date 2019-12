A poco più di un mese dall'arrivo sugli scaffali dei negozi, i Nutella Biscuits hanno registrato un successo che sta portando la Ferrero a rivederne la produzione. Stando a quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, sarebbe già stata definita la strategia per più che raddoppiare la catena produttiva dei biscotti. In tre settimane dal lancio, avvenuto il 4 novembre (IL LANCIO), sono state vendute in Italia oltre 57 milioni di confezioni.

Il raddoppio della produzione

Approfittando del periodo di stop della produzione durante le festività natalizie, racconta il giornale, da venerdì 20 dicembre nel forno di Balvano dovrebbero iniziare i lavori per installare un secondo "farcitore", ossia la macchina che riempie di cacao e nocciole i biscotti. Con questo nuovo apparato si stima che la produzione possa crescere del 50%.

Il ciclo continuo

Oltre all'installazione del "farcitore", da febbraio sarebbe in previsione di passare al "ciclo continuo di lavoro". Dagli attuali 5 giorni di attività, da lunedì a venerdì, attualmente in vigire nello stabilimento lucano della Ferrero, si passerà a un'apertura 7 giorni su 7. Il nuovo orario, secondo il giornale, prevederà altri sei turni di lavoro che, sommati ai 15 precedenti rappresentano un possibile aumento di produzione del 40% che porterebbe in commercio dalle 2.250 confezioni a settimana di oggi, a 3.250 a gennaio e oltre 4.500 a febbraio.

Ferrero in cerca di altri edifici per ampliare lo stabilimento

Dall’interno della fabbrica filtra anche la voce che Ferrero sarebbe alla ricerca di un capannone nella vicinissima area industriale di Baragiano, che amplierebbe l'area industriale. Le nuove metrature servirebbero però solo a stoccare il prodotto che, prima di essere messo in commercio, ha necessità di riposare qualche giorno per far assestare il biscotto di copertura sulla crema.