Tempo di Natale, tempo di vacanze scolastiche per gli studenti italiani. I giorni differiscono, seppur di poco, perché non vengono definiti a livello nazionale ma regionale. Tra i più fortunati e quelli che lo sono meno ballano due giorni. Unica certezza, per tutti, è il ritorno sui banchi il 7 gennaio, subito dopo l'Epifania.

I primi: Bolzano e Campania

Le prime scuole ad andare in vacanza saranno quelle della provincia autonoma di Bolzano e della regione Campania. Si parte sabato 21 dicembre (incluso) per arrivare al 6 gennaio: 17 giorni in tutto, domeniche incluse.

Tutti (o quasi) in vacanza il 23 dicembre

Per la maggior parte delle regioni, le vacanze andranno da lunedì 23 dicembre fino al 6 gennaio, primo lunedì del 2020. Rispetteranno questo calendario Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto, Basilicata, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia, Emilia Romagna, Sardegna e Puglia. Considerando che il 22 dicembre è domenica, brindisi e saluti saranno sabato 21, un giorno dopo quelli di Bolzano e della Campania.

Gli ultimi: Toscana, Marche e Abruzzo

Le scuole di tre regioni non potranno sfruttare questo mini-ponte per chiudere i libri già il sabato. In Toscana, Marche e Abruzzo, si dovrà andare a scuola fino al 23 dicembre incluso. Nel fine settimana in cui gli studenti delle altre regioni saranno già a riposo, quindi, da queste parti dovranno affrontare ancora un lunedì di lezione. Il primo giorno di vacanza sarà quindi la vigilia di Natale. Anche Toscana, Marche e Abruzzo torneranno in classe il 7 gennaio, dopo 14 giorni tra feste e regali.