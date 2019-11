"Ritengo che sia stato fatto quanto doveva essere fatto, nel modo più razionale, equilibrato ma incisivo possibile. Senza provvedimenti allarmistici che avrebbero allungato i termini”: così il procuratore Francesco Cozzi, che ieri ha disposto la chiusura di due tratti dell’A26, in corrispondenza dei viadotti Fado e Pecetti - oggi parzialmente riaperti -, ha parlato nel primo pomeriggio di oggi in un punto stampa con i giornalisti.

"Grave stato di degrado"

“I nostri consulenti hanno rilevato ieri un grave stato di degrado che consisteva in una mancanza di cemento che imponeva un controllo sicurezza immediato per pericolo di rovina. Per fare un esempio, era come se in un balcone la soletta sottostante fosse completamente sgretolata e la parte sana solo quella piastrellata", ha detto Cozzi. Sottolineando anche che, se la procura avesse preso decisioni diverse, “oggi forse voi stareste a commentare il fatto che la procura aveva disposto il dissequestro. Abbiamo lasciato fare la verifica a chi ne è responsabile con l’assunzione di responsabilità da parte di doveva fare questi controlli”.

"Nostro compito sollecitare interventi di competenza di altri"

Rispetto ad Autostrade Cozzi ha precisato che la Procura non si sostituisce “A nessuno, alle competenze di nessuno, il nostro compito è casomai di sollecitare gli interventi di competenza di altri. E' vero che Aspi ha programmato una serie di interventi anche con società esterne. E' in atto un piano di controllo che mi auguro venga seguito anche dal Mit perché non spetta a noi".