L'autostrada A26 sarà riaperta parzialmente entro le ore 10.30 di oggi. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia. Una soluzione che consentirà di svolgere le verifiche tecniche sulle opere, pur lasciando una possibilità di transito agli automobilisti e non isolare Genova.

La nota di Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia (Aspi) ha comunicato con una nota che la circolazione sulla tratta compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone riprenderà in entrambe le direzioni di marcia. "Nel corso della notte - spiega Aspi - la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha realizzato uno scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. L’assetto predisposto consentirà comunque l’adozione delle verifiche tecniche sulle opere, così come pianificato già ieri".

La chiusura disposta dalla Procura

La chiusura del tratto autostradale della A26, compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone, è stata disposta nella giornata di lunedì 25 novembre dalla procura di Genova visto lo stato di ammaloramento dei viadotti Fado Nord e Pecetti Sud. "La chiusura dell'A26 si poteva evitare visti gli allarmi. Non so dire se il Mit non ha fatto, se Aspi non ha fatto, ma i liguri pretendono che ci sia una risposta da cittadini di serie A", aveva detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al temine del vertice presso la prefettura di Genova sulla chiusura dell'A26.

Ministra De Micheli convoca concessionario Aspi

In merito alla chiusura della tratta dell'A26 tra l'allacciamento con l'A10 e lo svincolo di Masone, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha convocato questa mattina il concessionario Aspi al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità. E' quanto annunciato in un tweet del Mit.