Meteo, le previsioni di martedì 26 novembre

Previsioni meteo in miglioramento per la giornata di martedì 26 novembre, dopo i danni registrati negli ultimi giorni (FOTO) in tutta la Penisola (L'ESONDAZIONE DEL TICINO - IL CROLLO DI UN VIADOTTO SULLA A6 - PIOGGE E ALLAGAMENTI). Al Nord tempo stabile ma con nebbie in Valpadana e temperature in lieve calo. Al Centro tempo nel complesso soleggiato, ma a fine giornata nuvolosità in graduale aumento sulla Toscana. Al Sud variabile, con qualche fenomeno su basso versante tirrenico e alta Calabria ionica.

Il meteo al Nord

Al Nord si prevede una giornata di tempo stabile. Nebbia in Valpadana, ma soleggiato altrove anche se con nubi in aumento e prime piogge durante la notte al Nordovest. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16 gradi. A Milano sarà una giornata nuvolosa, mentre a Torino sono previsti sole e nuvole.

Il meteo al Centro

Al Centro tempo nel complesso soleggiato, ma a fine giornata si prevede nuvolosità in graduale aumento sulla Toscana, con primi piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18 gradi. A Firenze sole e nuvole con 17 gradi, così come a Roma.

Il meteo al Sud

Al Sud variabile con qualche fenomeno su basso versante tirrenico e alta Calabria ionica. Più schiarite dal pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 19 gradi. A Napoli sole e nuvole con 18 gradi, così come a Palermo.