Venezia, attesa marea fino a 110 cm, piazza San Marco allagata

La marea lentamente sta salendo a Venezia e raggiungerà il suo livello massimo alle 13:20 con 110-115 centimetri, con l'allagamento di piazza San Marco e del 12% di calli e sestieri. Come spiega il Centro Maree, la piazza simbolo della Serenissima e' uno dei punti più bassi della città e comincia ad allagarsi già con una marea superiore a 80 centimetri. Mentre per Rialto, davanti ai pontili dei mezzi pubblici, ci vuole una quota di 105 centimetri, che comunque oggi e' prevista. Si tratta di acqua alta impegnativa ma non devastante, alla quale i veneziani sono più abituati, anche se tanti picchi consecutivi non li vedevano da anni. Da oggi si cerca di tornare alla normalità, riaprono le scuole a Venezia e nelle isole. Solo in "due scuole dell'infanzia si farà lezione in sedi alternative" specifica il sito del Comune. La situazione e' incerta e in divenire come viene più volte sottolineato, si aspetta il prossimo aggiornamento del bollettino alle 9,30.