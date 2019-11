Sembra un fiume in piena, fatto però di neve e detriti. Invade le strade, passa tra le case, travolgendo tutto quello che incontra. Siamo a Martello, un comune che si trova nell'omonima valle, in provincia di Bolzano. Immagini amatoriali, girate con il cellulare da un abitante, Christian Gurschler, e riprese da Storyful, riprendono in diretta la valanga che ha provocato danni alle case, ma che per fortuna non ha causato alcun ferito. Il Comune è stato evacuato. Secondo i metereologi il rischio valanghe in tutta la valle resta molto alto. Maltempo, allarme fiumi in Toscana ed Emilia. DIRETTA LIVE