Il maltempo che sta colpendo in queste ore tutta la Pensola da nord a sud non ha risparmiato la Val Pusteria, tra l'Alto Adige e il Tirolo. Una frana ha fatto deragliare un treno all'altezza di Rio Pusteria. Non si segnalano feriti. Il treno era partito da Fortezza, diretto a Brunico. La Val Pusteria risulta attualmente isolata. Sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi: la strada statale tra San Sigismondo e San Lorenzo, la Strada del Sole, come anche le strade interpoderali, che i pendolari usano di solito per bypassare eventuali chiusure della strada statale 49 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)

L'appello del sindaco

"Restate a casa, ogni auto in più crea caos". È l'appello lanciato su Facebook dal sindaco di San Lorenzo in Sebato, Martin Ausserdorfer. L'incidente ferroviario è avvenuto verso le ore 6. A bordo fortunatamente si trovavano solo due persone che non sono state ferite e che sono state portate in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. Nel 2010 un treno della linea della val Venosta finì contro una frana, nell'incidente morirono nove persone e 28 rimasero ferite.

Strade bloccate, case senza elettricità

Migliaia di persone sono rimaste senza luce in Alto Adige dopo le potenti nevicate degli ultimi giorni, in particolare dallo scorso venerdì. A complicare i lavori di ripristino anche la caduta di alberi carichi di neve che hanno causato grossi problemi alla viabilità soprattutto nella zona di Brunico e della val Pusteria. Nelle località dove vi sono problemi con la connessione alla rete mobile e telefonica, i vigili del fuoco volontari hanno messo a disposizione dei cittadini le proprie infrastrutture. Sulle montagne sopra i duemila metri sono caduti tra 120 e 150 cm di neve. Il pericolo valanghe in ampie zone della provincia è elevato: grado 4 su un massimo di 5.