"È caduto pochi minuti prima che arrivassi perché mi sono svegliato tardi". È questo il racconto, ai microfoni di Sky tg24, di un abitante di Roma che stamattina ha trovato la sua auto schiacciata sotto un albero, crollato a causa del temporale e del forte vento che si sono abbattuti sulla capitale. Nella notte gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati oltre 200.

“Meno male che non è suonata la sveglia”

Andrea, 31enne di origine cinese, ha raccontato che ogni mattina esce verso le 7.20 - ora in cui l’albero è crollato - per prendere la sua auto. La macchina si trovava in piazza Ragusa, nel quartiere San Giovanni. “Meno male che non è suonata la sveglia”, ha commentato il ragazzo.

Alberi caduti in tutta la città

Un albero è caduto anche nella tarda serata di sabato ad Albano Laziale, vicino a Roma, ferendo un automobilista che è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nella notte, poi, un altro albero è caduto su via Cassia, altezza Corso Francia, a Roma. Ma si segnalano alberi anche sulla carreggiata sulla Salita di Sant'Onofrio, in centro, in via di Donna Olimpia a Monteverde, in via Vitellia e in via Cavriglia, zona Prati Fiscali. Infine, rallentata anche la ferrovia regionale Roma-Lido a causa della presenza di un albero sulla rete elettrica nei pressi di Ostia Antica.

Problemi alla metro C

Sul fronte trasporti, la circolazione della metro C è stata rallentata per un'ora nella tratta Giardintti-Pantano a causa del forte vento. Chiuso al traffico a causa di un allagamento il sottopasso in direzione via Gregorio VII sul lungotevere in Sassia. Su via Aurelia, tra il chilometro 14 e il 13, è caduto un cartellone pubblicitario per il forte vento. Interventi si segnalano anche a Civitavecchia e a Nettuno.