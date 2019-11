Sarà un weekend dal tempo instabile in gran parte della penisola quello che attende l’Italia nel fine settimana da sabato 16 a domenica 17 novembre. Piogge soprattutto al Nord e al Centro, rovesci anche in Campania e bassa Sicilia ma bel tempo nel resto del Sud.

Il meteo di sabato 16 novembre

Per sabato sono previsti rovesci in gran parte del Nord e del Centro, oltre che in Campania. Attesi forti temporali a Roma. Temperature stabili in tutta la penisola, prima del calo atteso per domenica.

Le previsioni al Nord

Nelle regioni settentrionali prevista instabilità diffusa con piogge e rovesci intermittenti, meno assidui in giornata nel Nordovest. Neve sulle Alpi a partire da 900-1200 metri. Temperature stabili, con massime tra 7 e 13 gradi. A Milano tempo coperto con possibili piogge leggere e temperature tra 6 e 11 gradi. A Torino temperature tra 5 e 9 gradi, cielo molto nuvoloso con pioviggini previste in mattinata.

Le previsioni al Centro

Al Centro previsto tempo instabile con piogge e temporali, più diffusi e intensi nella seconda parte della giornata. Neve sulle cime appenniniche. Le temperature si mantengono stabili, massime tra 13 e 18 gradi. A Roma temperature previsti forti temporali e temperature tra 10 e 16 gradi, a Firenze rovesci a intermittenza e temperature tra 8 e 13 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud si attende tempo instabile in Campania con qualche pioggia, buono altrove ma con un peggioramento tra la sera e la notte in Sicilia e sul Tirreno. Temperature stabili, massime tra 19 e 23. A Napoli pioggia la mattina e schiarite nel pomeriggio, con temperature tra 17 e 22 gradi, mentre a Palermo sole e temperature tra 17 e 25 gradi.

Il meteo di domenica 17 novembre

Anche nella giornata di domenica il maltempo interesserà le regioni settentrionali e centrali, estendendosi fino alla bassa Sicilia. Temperature in calo soprattutto al Sud.

Le previsioni al Nord

Al Nord previsto ancora maltempo con piogge diffuse, in particolar modo a ridosso di Alpi e Prealpi. Neve dai 1200-1500 metri. Miglioramenti attesi in serata su coste e pianure. Temperature stabili, con massime tra 8 e 14 gradi. A Milano temperature in leggera risalita tra 8 e 11 gradi e rovesci intermittenti per tutta la giornata. A Torino tempo nuvoloso con possibili piogge, temperature tra 5 e 11 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro atteso tempo instabile con piogge e temporali e neve oltre i 1100-1500 metri. Schiarite previste entro fine giornata. Temperature stabili, massime tra 12 e 17. A Roma previsti piovaschi con schiarite verso sera, temperature tra 10 e 14 gradi. A Firenze ancora pioggia, temperature tra 7 e 13 gradi.

Le previsioni al Sud

Nelle regioni meridionali tempo in peggioramento con piogge e temporali in marcia da Nordovest verso Sudest che toccheranno, seppure in modo blando, anche la bassa Sicilia. Temperature in flessione, massime tra 14 e 19. A Napoli previsti temporali e temperature in discesa tra 12 e 16 gradi, a Palermo nubi sparse e termometro tra i 15 e i 16 gradi.