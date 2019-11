Meteo, le previsioni di domenica 17 novembre

Continua a imperversare il maltempo su gran parte dell’Italia, con le temperature in calo soprattutto al Sud. Anche la giornata di domenica 17 novembre sarà caratterizzata da un lungo fronte di temporali che interesserà la nostra penisola da Nord a Sud. Tornerà anche la neve, copiosa, sulle Alpi, in particolare in Trentino Alto Adige, Dolomiti e Friuli. Prosegue l’allarme acqua alta sulla laguna di Venezia, con la marea che potrebbe andare oltre i 160 centimetri (UN MILIARDO DI DANNI - DELEGAZIONE NAZIONALE A SAN MARCO).

Le previsioni al Nord

Al Nord-Ovest e in Emilia Romagna nubi e piogge deboli, mentre il maltempo sarà intenso tra Lombardia e Nord-Est con fenomeni anche forti e temporali soprattutto sul Friuli, dove è stata diramata l’allerta rossa. L’allerta è arancione invece in Veneto e Trentino-Alto Adige. Nevicate abbondanti sull’arco alpino centro-orientale a partire dai 900 metri. I fenomeni tenderanno a diminuire di intensità nel corso della serata, pur restando ancora possibili a carattere intermittente. Temperature stabili, massime tra 8 e 14 gradi. Domenica di pioggia a Milano e Torino, con massime che non supereranno i 10 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro instabilità diffusa con piogge e rovesci intermittenti, alternati a schiarite che saranno via via più ampie dal pomeriggio. Allerte in Umbria e Lazio. Sull’Appennino nevicate a partire dai 1200 metri. Temperature stabili, massime tra 12 e 17 gradi. Pioggia anche su Roma e Firenze.

Le previsioni al Sud

Al Sud è prevista l’allerta meteo per la Campania, in Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia. Previsto forte maltempo sull’area tirrenica tra Campania e Calabria, con temporali e locali nubifragi, mentre altrove tempo instabile con fenomeni a tratti forti a partire dal pomeriggio sulla Puglia. Temperature in flessione, massime tra 14 e 19 gradi. Prevista una giornata di pioggia anche su Napoli e Palermo.