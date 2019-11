Venezia in ginocchio per l'acqua alta, atteso per oggi il picco a 120 cm. Chiusa per ore Piazza San Marco, allagati due terzi del capoluogo veneto. Lo stato di emergenza prosegue, mentre si muovono gli aiuti internazionali. Il Governatore Zaia e il sindaco Brugnaro parlano di danni per centinaia di milioni. E’ allerta meteo su mezza Italia, un'ondata di fango travolge Saturnia. Intense nevicate in Alto Adige, isolate quattro valli. Frane e smottamenti anche in Piemonte.