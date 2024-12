Lecco, precipita sul Monte Resegone: morta un'escursionista

Un'escursionista è morta dopo essere precipitata da un sentieri sul Monte Resegone, in provincia di Lecco. La donna, 50 anni e originaria di Bergamo, stava facendo un'escursione insieme a un gruppo di amici quando, percorrendo il tratto di sentiero tra Pian Serada e la crestina finale porta al rifugio Azzoni, è precipitata da una parete nella zona della ferrara De Franco. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta potrebbe essere stata causata dalla presenza di ghiaccio in quota.

L'incidente sul Monte Resegone

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e l'elisoccorso da Como, ma per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. Come ha riferito in una nota l'Azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, i soccorritori, intervenuti sul posto, hanno poi prestato soccorso anche a un'altra escursionista, una donna di 48 anni, colta da un malore dopo l'incidente mortale della compagna.