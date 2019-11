“Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto”. Questa la replica di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo su Radio Capital, dopo che il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la sentenza di condanna per i due carabinieri ritenuti responsabili della morte del geometra 31enne, avvenuta il 22 ottobre 2009, aveva detto di rispettare la famiglia ma che il caso “dimostra che la droga fa male”. La sorella di Stefano Cucchi ha detto di stare valutando una querela nei confronti dell’ex ministro dell’Interno.

Le parole di Salvini

Giovedì, giorno della condanna a 12 anni di carcere di Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due militari ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi, il segretario del Carroccio aveva commentato la notizia con i giornalisti dichiarando che “in Italia chi sbaglia paga” e dicendosi “vicinissimo alla famiglia”, tanto da aver invitato Ilaria Cucchi al Quirinale. Salvini aveva poi aggiunto che “questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque e, per quello che mi riguarda, da senatore e da papà, combatterò la droga in ogni ambito”. “Anch'io da madre sono contro la droga - gli ha risposto indirettamente Ilaria Cucchi il giorno seguente - ma Stefano non è morto di droga”. La sorella del 31enne ha anche aggiunto che “contro questo pregiudizio e contro questi personaggi ci siamo dovuti battere per anni. Tanti di loro sono stati chiamati a rispondere in un’aula di giustizia, e non escludo che il prossimo possa essere proprio Salvini”.