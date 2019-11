Omicidio plurimo e crollo doloso di edificio. Questi i reati ipotizzati dalla Procura di Alessandria in seguito all’esplosione della cascina a Quargnento che ha provocato la morte di tre vigili del fuoco (CHI ERANO). Una vicenda per la quale gli inquirenti hanno ascoltato i proprietari dell’edificio esploso e i loro famigliari. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di dissidi tra il proprietario dell'abitazione e il figlio, così come la pista legata al risarcimento assicurativo. Intanto, nella serata di ieri, 5 novembre, mazzi di fiori, lumini e biglietti di cordoglio sono stati portati dai cittadini per omaggiare i tre pompieri morti. Davanti alla caserma di corso Romita si sono schierati uomini e mezzi dei soccorritori, dalla Croce Rossa alla Protezione Civile, per ricordare i vigili del fuoco con una veglia spontanea (FOTO e VIDEO).

L’omaggio ai vigili del fuoco deceduti

"La reazione della gente è la miglior medaglia, è una vicinanza che ci appaga", ha detto Giovanni Maccarino, rappresentante provinciale Usb dei vigili del fuoco. "Onore a tutti i pompieri", si legge su un biglietto attaccato alla cancellata della caserma insieme ad alcune rose rosse. "A voi uomini veri il nostro grazie", recita invece il cartellone della scuola dell'infanzia Angelo Custode. "Dire grazie non sarà mai abbastanza", si legge su un biglietto attaccato ad alcuni palloncini bianchi e rossi. Davanti alla caserma dei vigili del fuoco di Alessandria anche i tifosi dell'Alessandria, che hanno esposto lo striscione "onore a voi... ciao eroi" e acceso alcuni fumogeni.

L’esplosione a Quargnento

Una prima esplosione, lieve, e un principio d'incendio, seguita da una seconda, più violenta. Che ha fatto crollare tutto. È stata questa la causa del decesso di Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre vigili del fuoco in servizio al Comando provinciale di Alessandria uccisi dalle macerie della cascina ottocentesca al civico 5 di via San Francesco, a Quargnento. Nell’esplosione, inoltre, sono rimasti feriti, ma non in pericolo di vita, altri due pompieri e un carabiniere. Un incidente che fin dall’inizio è sembrato tutt’altro che casuale visto il ritrovamento di un piccolo apparecchio simile a un timer collegato a due bombole di gas. Per il procuratore Enrico Cieri è stato un atto "voluto e deliberato", ma ha escluso la matrice eversiva.

La ricostruzione e la dinamica dell’esplosione

Era passata da poco la mezzanotte quando le campagne di Alessandria al confine col Monferrato e con la provincia di Asti sono state svegliate dal primo allarme. Per i vigili del fuoco sembrava un intervento di routine. "Non mi ricordo nulla. So solo che mi sono ritrovato a terra", ha raccontato Graziano Luca Trombetta, uno dei vigili del fuoco investiti dalla seconda deflagrazione, avvertita anche a chilometri di distanza, che ha raso al suolo il secondo edificio del cascinale. Drammatica la telefonata al 112 di Roberto Borlengo, il carabiniere ferito: "Fate in fretta perché qui è crollato tutto, stiamo morendo...". Poco dopo Antonio "Nino" Candido, 32 anni, e Marco Triches, 37, sono stati estratti morti dalle macerie. Per Matteo Gastaldo, invece, i vigili del fuoco hanno sperato "fino all'ultimo", ma anche per lui non c'è stato nulla da fare. Intanto è stato reso noto che nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Quargnento e ad Alessandria, ma anche nelle cittadine che hanno dato i natali alle tre vittime (LA TELEFONATA DEL CARABINIERE: "STIAMO MORENDO").