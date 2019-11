Antonio Candido, 32 anni, Matteo Gastaldo, 47 anni, e Marco Triches, 38 anni: sono loro i tre vigili del fuoco morti questa notte per l'esplosione di un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria (FOTO). Tutti e tre appartenevano al comando di Alessandria.

Antonio Candido, figlio di un vigile del fuoco

Antonio Candido - detto Antonino - era originario di Reggio Calabria. Fin dal 2006 aveva svolto servizio al comando di Reggio Calabria come volontario. Nel settembre 2017 era stato assunto, coronando il sogno della sua vita, quello di fare lo stesso mestiere del padre Angelo, capo reparto dei Vigili del fuoco in servizio al distaccamento aeroportuale di Reggio Calabria. Era stato assegnato al Comando provinciale di Alessandria. Il giovane si era sposato ad agosto del 2018. La famiglia Candido risiede nel quartiere "Spirito Santo" di Reggio Calabria. Il padre della vittima, appena appresa la notizia, è partito per il Piemonte. I colleghi del comando di Reggio Calabria si sono stretti attorno alla famiglia del loro collega deceduto.

Mattarella: “Solidale vicinanza”

Moltissimi i messaggi di solidarietà e cordoglio. A cominciare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inviato al Prefetto Salvatore Mulas, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento in provincia di Alessandria, dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività".

Il messaggio dei vertici dei vigili del fuoco

"Profondo cordoglio e vicinanza" alle famiglie delle vittime vengono espressi dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Salvatore Mulas e dal Capo del Corpo Fabio Dattilo, che in una nota parlano di "vittime del dovere".

Siulp: “Vittime esempio di abnegazione”

"Esprimiamo vicinanza e sentimenti di cordoglio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ai familiari di Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, ennesime vittime del lavoro, esempio di abnegazione al dovere e spirito di servizio nei confronti del Paese e dei cittadini”, afferma, annunciando la vicinanza e il cordoglio dell'intero SIULP, Felice Romano, Segretario Generale Nazionale del Maggiore Sindacato del Comparto Sicurezza e Soccorso Pubblico.

Protezione civile: “Il più sincero cordoglio”

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime "il più sincero cordoglio" per la morte dei vigili del fuoco deceduti questa notte nello svolgimento del proprio servizio a seguito dell'esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria. Nel porgere "le più sentite condoglianze" ai familiari e augurando una pronta guarigione ai feriti, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, "rinnova la stima e l'apprezzamento al Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, fondamentale struttura operativa di tutto il sistema, e a tutte le forze, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione Civile".

Data ultima modifica 05 novembre 2019 ore 13:58