Non si placa il maltempo sull’Italia: dopo le piogge e i disagi della giornata di ieri, 4 novembre, oggi una nuova perturbazione atlantica porta ancora precipitazioni intense e venti forti soprattutto sulle regioni centro-meridionali (LE PREVISIONI DI OGGI). Le allerte meteo diramate dalla Protezione civile riguardano 13 Regioni: è allerta arancione per rischio idrogeologico sul Lazio meridionale e appenninico, e su buona parte della Campania e del Molise. In Liguria l'Arpal ha innalzato il livello di allerta sul Levante: dalle 5 da gialla è diventata arancione per temporali e piogge diffuse fino alle 15 di oggi. Allerta gialla sul settore sud-orientale del Friuli Venezia Giulia, sul settore nord-orientale della Lombardia, sul versante meridionale dell'Emilia-Romagna e su quello occidentale delle Marche, su Toscana e Umbria, sul resto del Lazio e della Campania, sull'area occidentale dell'Abruzzo, sul versante costiero del Molise, sul settore sud-occidentale della Basilicata.

Venti forti e mareggiate, piogge intense al Centro Sud

Dalla prime ore del mattino, indica l’allerta meteo della Protezione civile, sono previsti venti forti o di burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, specie sui settori appenninici ove le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata, inoltre, si prevedono precipitazioni intense su Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Campania.

A Napoli scuole e parchi chiusi

A Napoli, vista l’allerta arancione prevista a partire dalle 12 di martedì e per le successive 24 ore, il Comune ha deciso di tenere chiusi scuole e parchi resteranno chiusi. Anche i cimiteri cittadini, rimarranno aperti soltanto fino alle 11.30. A Benevento il sindaco della città Clemente Mastella in seguito all'allerta si colore arancione emanato dallo Protezione civile, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. Mentre una vera e propria ondata di offese si è abbattuta contro il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, colpevole di aver deciso, per la giornata di oggi, di non chiudere le scuole cittadine, i parchi e il cimitero.