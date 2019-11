Meteo, le previsioni di martedì 5 novembre

Dopo la perturbazione transitata sull’Italia domenica, un nuovo fronte è pronto ad entrare in scena. Le regioni più interessate dal maltempo saranno quelle tirreniche e tutto il Nord est con piogge che potranno essere anche violente. Altre zone come il Piemonte, parte della Lombardia e le regioni adriatiche resteranno più protette. Forti venti di libeccio sferzeranno le coste occidentali. Ma in settimana tutta l’Italia sarà coinvolta da nuove episodi di maltempo: il mese di novembre si preannuncia particolarmente piovoso e, per ora, anche mite. Le temperature scenderanno da mercoledì-giovedì per l’arrivo di correnti atlantiche decisamente più fresche.

Le previsioni al Nord

Schiarite già dal mattino su basso Piemonte e ponente ligure, instabile perturbato altrove con fenomeni anche forti sul levante ligure e il Nord est. Temperature in calo sulle regioni occidentali e massime comprese tra 16 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Forti piogge saranno possibili in Toscana, Umbria, Lazio con temporali in sconfinamento serale su Marche e Abruzzo Temperature in rialzo sull’Adriatico, massime comprese tra 18 e 22 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo molto instabile tra Campania e Basilicata con frequenti acquazzoni, meglio sulle altre regioni dove le piogge saranno meno frequenti o del tutto assenti. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 20 e 25.

Allerta arancione in Campania

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione a partire dalle 12 di martedì e per le successive 24 ore. Sulla gran parte del territorio si prevedono piogge e temporali che potrebbero dar luogo a un rischio idrogeologico diffuso. A causa del terreno fortemente compromesso dalle piogge dei giorni scorsi, saranno possibili frane e cadute massi in più punti del territorio.