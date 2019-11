Prosegue l’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, con la Protezione civile che ha diramato allerte meteo nella maggior parte delle regioni d’Italia. In particolare, per la giornata di oggi 3 novembre, è allerta arancione in Liguria, Lazio, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna, ma il codice giallo è stato esteso a molte altre zone del Paese. (LE PREVISIONI)

Situazione critica in Liguria

Tra le regioni più colpite dal maltempo, e di conseguenze più monitorate dalla Protezione civile, c’è la Liguria. Qui sono state diramate due diverse allerte arancioni: una per “moderata criticità per rischio temporali”, la seconda per “moderata criticità per rischio idrogeologico”: entrambe riguardano le zone dei Bacini Liguri Marittimi di Levante e Bacini Liguri Padani di Levante. Allerta gialla invece nei Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente e Bacini Liguri Marittimi di Centro. Già in mattinata nella regione si sono registrati allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi nel Ponente Ligure. Una persona, inoltre, è stata sfollata dal proprio appartamento a Sanremo a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia costante. Sempre a Sanremo, due giovani sono rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato, mentre nell'entroterra sanremese si è aperto un cratere sulla strada dei Due Valloni e diversi alberi si sono schiantati sulle auto parcheggiate a Ventimiglia. Nel levante ligure una tromba d'aria ha investito Lavagna facendo volare via il tetto di alcune abitazioni.

Le allerte nelle altre regioni

Situazione preoccupante ma sotto controllo anche in altre regioni: particolarmente colpita la Campania, non solo a Napoli ma anche nelle zone del Basso Cilento, Piana campana, in Irpinia, nelle isole e nell’Area vesuviana. Allerta arancione anche nel Lazio (Roma, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri e Aniene) così come in Basilicata, in Molise e in Sardegna nella località di Logudoro. Per quanto riguarda le altre regioni, segnalata l’allerta gialla anche in diverse zone di Lombardia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Friuli, Marche, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Calabria.