Grave incidente stradale sulla A13 Bologna-Padova, dove una famiglia originaria della provincia di Vicenza è morta nella notte e dove altre quattro persone sono rimaste ferite. Le vittime sono padre, madre e figlia di 5 mesi. I genitori, di 32 e 29 anni, viaggiavano con la neonata su un camper e probabilmente stavano tornando verso casa.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova, al chilometro 15. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo su cui viaggiava la famiglia è stato tamponato da un'utilitaria e, dopo aver urtato una barriera stradale, si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Lì è poi stato nuovamente tamponato da un pullman che stava arrivando in quel momento e su cui viaggiava una comitiva di una cinquantina di ragazzi di Pordenone, tra i quali alcuni minorenni, che stava rientrando da una gita al Lucca Comics.

Indagati i due autisti dei veicoli coinvolti

I due conducenti dei veicoli che hanno tamponato il camper sono indagati per omicidio stradale. Alla guida dell'utilitaria, una Ford Fiesta, si trovava un 19enne di Napoli neopatentato, mentre il conducente del pullman è un 53enne originario dell'ex Jugoslavia, residente in Italia. A entrambi la Polstrada di Altedo, che ha eseguito i rilievi, ha cautelativamente ritirato la patente. I due sono tra i feriti dell'incidente e non sono in gravi condizioni. In ospedale sono stati sottoposti ai test per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droga.