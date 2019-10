Prima dello sparo fatale alla testa, Luca Sacchi ha cercato di difendersi coprendosi il viso con le braccia, nel tentativo di schivare alcuni colpi inferti con la mazza da baseball che sarebbe stata usata anche per colpire la fidanzata. È quando emerge dall’inchiesta e dai risultati dell’autopsia sul corpo del ragazzo di 24 anni ucciso fuori da un pub in zona Appio Latino la sera del 23 ottobre. Sulle braccia del giovane, infatti, sono stati individuati dei lividi compatibili con un tentativo di difesa. Intanto gli investigatori stanno analizzando cinque cellulari per ricostruire i contatti tra i vari pusher coinvolti nella vicenda nella fase "precedente e successiva" all'aggressione. (LE PAROLE DEL PADRE - COSA SAPPIAMO FINORA - IL LUOGO DELLA SPARATORIA - GABRIELLI: "NON E' LA STORIA DI DUE POVERI RAGAZZI SCIPPATI")

I testimoni ascoltati la prossima settimana

Le indagini intanto proseguono, e per la prossima settimana sono previste in procura le audizioni di alcuni dei testimoni presenti sul luogo dell'omicidio. Tra questi, non è escluso ci possa essere anche Anastasiya, la fidanzata del 24enne, che era con luila notte dell’omicidio.

Il funerale la prossima settimana

Intanto, dopo l’esame autoptico, è arrivato il nulla osta della Procura di Roma alla restituzione alla famiglia del corpo di Luca Sacchi. A questo punto la famiglia può fissare i funerali che potrebbero svolgersi la prossima settimana.