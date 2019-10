Prosegue l’ondata di maltempo che sta colpendo numerose regioni in Italia. Forti piogge e rovesci hanno portato la Protezione civile a diramare l’allerta arancione in alcune zone di Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana. Per questa ragione le scuole rimarranno chiuse nel Grossetano e nel Livornese, ma anche nell’Alessandrino e nelle provincie di Genova e Savona. (LE PREVISIONI)

Le scuole chiuse in Toscana

Rimarranno chiusi diversi istituiti domani, 24 ottobre, in diversi Comuni delle province di Grosseto e di Livorno per l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile e dalla regione Toscana, dalle 10 fino alla mezzanotte, che interessa le zone della Maremma, la Val di Cornia e le isole dell'arcipelago. Nel Grossetano rimarranno chiuse le scuole a Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Pitigliano e Sorano. Nel Livornese scuole chiuse a Piombino e nel comune elbano di Portoferraio. I sindaci in queste ore hanno emesso specifiche ordinanze.

Le scuole chiuse in Piemonte e in Liguria

Particolarmente critica è la situazione a Gavi, in Piemonte, dove le scuole rimarranno chiuse fino a lunedì 28 ottobre. Cancelli chiusi anche per gli istituti di Castelletto d'Orba. Anche in Liguria la protezione civile ha diramato l'allerta arancione e i sindaci dei Comuni interessati potrebbero decidere di tenere le scuole chiuse o aperte. Alcuni istituti hanno già comunicato la chiusura e sono quelli in provincia di Genova di Arenzano, Santa Margherita, Camogli, Rapallo, Mezzanego, Sestri Levante, Lavagna, Borzonasca, Mezzanego, Chiavari, Casarza Ligure, Zoagli. Rimarranno chiuse anche le scuole di Savona e di diversi paesi in provincia tra cui Alassio, Albenga, Finale Ligure, Pietra Ligure e diversi altri.