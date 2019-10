Meteo, le previsioni di giovedì 24 ottobre

E’ durata veramente poco la tregua dal maltempo: già da giovedì l’Italia sarà presa di mira da una nuova violenta perturbazione proveniente dalla Spagna che interesserà, in prima battuta, il Nord Ovest e la Sardegna per poi scivolare anche al Centro e al Sud del nostro Paese. le temperature si manterranno insolitamente elevate, la direzione dei venti è da Sud e lo scirocco – soprattutto sul versante tirrenico- sarà molto forte con mari molto mossi o agitati. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo per la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e la Toscana. Per l’atteso forte maltempo in alcuni comuni è stata emessa l’ordinanza di chiusura temporanea delle scuole.

Le previsioni al Nord

Maltempo al Nord Ovest con piogge e temporali anche forti in estensione nel corso del giorno anche alle regioni orientali, in forma più attenuata. Massime in calo e comprese tra 18 e 22 gradi.

Le previsioni al Centro

Maltempo in Sardegna e rapido peggioramento in Toscana con un’allerta arancione che riguarderà il sud della regione (soprattutto il grossetano). In serata piovaschi anche sul Lazio. Ampie apertura lungo l’Adriatico. Massime in lieve calo e comprese tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Il tempo peggiora sulla Sicilia occidentale con piogge e temporali tra il pomeriggio e la sera,. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni con velature: Massime elevate che toccheranno punte di 27-28 gradi.