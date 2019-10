La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per la Toscana valida dalle ore 10 e fino la mezzanotte di giovedì per piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità. Le zone più interessate dal maltempo saranno quelle meridionali della regione. Sulla costa, bacini di Fiora, Albegna, Ombrone Grossetano e isole dell'Arcipelago i temporali saranno persistenti con rovesci, fulminazioni, colpi di vento e grandinate. Sempre per domani sono previste forti raffiche di Scirocco sull’Arcipelago le zone costiere con mare molto mosso o localmente agitato.

Scuole chiuse nel grossetano e livornese

A seguito dell’allerta arancione molti comuni del grossetano e del livornese stanno provvedendo a chiudere le scuole per giovedì. Nel grossetano cancelli chiusi a Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Pitigliano e Sorano. Nel Livornese scuole chiuse a Piombino e nel comune elbano di Portoferraio.

Allerta gialla sulla Toscana settentrionale

Codice giallo, invece, sempre per domani e valido per la stessa fascia oraria, per temporali forti nelle zone settentrionali e centrali (Lunigiana, Garfagnana, Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera, bacino del Serchio e Valdichiana.