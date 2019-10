Niente alcolici, ma avocado ripieni, poke e tartare di pesce e carne. Il rapper e giudice di X Factor Sfera Ebbasta e il calciatore Andrea Petagna aprono oggi a Milano “Healthy Color”, un ristorante salutista. “Don't worry be healthy” (non preoccuparti, sii sano) è lo slogan lanciato dal profilo Instagram del locale che si trova in via della Moscova, in pieno centro.

Sfera Ebbasta e Andrea Petagna

Sfera Ebbasta fa parte da quest’anno della giuria di X Factor. Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha esordito da professionista proprio a Milano, nel 2012, con la maglia rossonera. Amici nella vita, i due adesso sono anche soci in affari.