È scattata alle prime luci dell’alba l’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone, accusate di appartenere o fiancheggiare la cosca di 'ndrangheta Iozzo-Chiefari, radicata in particolare nei comuni di Torre di Ruggero e Chiaravalle Centrale. I Carabinieri hanno scovato un deposito di armi dove erano custoditi alcuni mitra, tra cui due kalashnikov, pistole e anche una bomba di tipo rudimentale.

Le armi e la bomba saranno sottoposte a perizia balistica

Il materiale nascosto nel deposito si trovava in un locale a Chiaravalle Centrale e apparteneva a una delle persone coinvolte nell'operazione. Le armi e l'ordigno sono stati sequestrati dai militari per essere sottoposti a perizia balistica. L'operazione è stata ribattezzata "Ortrhus", il cane a due teste della mitologia greca, per fare riferimento alle due componenti familiari in cui si articola, secondo l'accusa, la cosca "Iozzo-Chiefari" coinvolta negli arresti.

I reati contestati

Con il provvedimento cautelare, emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Nicola Gratteri, vengono contestati, tra gli altri, i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, estorsione e detenzione illegale di armi.

