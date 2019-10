È in fuga da tre mesi e non ne vuole sapere di farsi catturare. Non si tratta di un pericoloso latitante, ma di una mucca - precisamente una manza di razza Limousine di circa quattro quintali di peso - che è scappata a metà luglio da una cascina in provincia di Lodi. A dare la notizia è stato il quotidiano Il Giorno, che sottolinea come l’animale sia fuggito da Cascina Regona, a due passi dall’argine del fiume Adda, mentre si stavano effettuando operazioni di carico e scarico: la mucca è riuscita a eludere il controllo degli addetti e a fuggire in un vicino campo di mais.

Gli avvistamenti

Da quel momento, la mucca scorrazza in giro senza che nessuno sia riuscito a fermarla. Gli ultimi due avvistamenti sono avvenuti mercoledì, nella zona tra la cascina Del Pozzo e il centro di Maleo. In entrambe le circostanze, però, all’arrivo dei carabinieri non c’era traccia del bovino. In questi mesi ci sono state altre segnalazioni, ma l’animale non si è mai fatto trovare.