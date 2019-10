Il gup di Roma ha condannato a 16 anni di reclusione Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che il 2 febbraio scorso all’Axa spararono tre colpi di pistola ferendo gravemente il nuotatore Manuel Bortuzzo. Per i due, il pm aveva sollecitato la condanna a 20 anni di reclusione (TUTTE LE TAPPE DELLA VICENDA).

Riconosciuta la premeditazione

Gli autori dell'aggressione a Bortuzzo e alla fidanzata erano accusati di duplice tentato omicidio. Il Gup ha riconosciuto la premeditazione.

Dalla sparatoria al processo: le tappe della vicenda

Manuel Bortuzzo, atleta ventenne, è rimasto paralizzato alle gambe dopo una sparatoria nella zona dell'Axa, tra l’Eur e Ostia, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Bortuzzo si trovava con la fidanzata Martina, anche lei nuotatrice, davanti a un distributore automatico di un tabaccaio, vicino al pub, quando viene raggiunto da alcuni spari. Il 6 febbraio arriva la confessione: Marinelli e Bazzano ammettono di essere gli autori del raid ma sostengono di aver colpito per errore Bortuzzo. L’atleta subisce una lesione midollare completa che non gli consente più di camminare né di continuare a nuotare a livelli agonistici. I due accusati dell’aggressione vengono arrestati e il gip, nell’ordinanza di convalida dell’arresto, dice: che "hanno sparato per uccidere, programmando un brutale omicidio” in un vero e proprio "raid di morte covato da tempo" e "non riuscito per cause indipendenti dalla loro volontà". Obiettivo dei due imputati, secondo la ricostruzione della Procura, era "dimostrare la propria capacità criminale, sparando sulla pubblica via colpi di arma da fuoco nei pressi del pub nei confronti di ignari passanti" (IL VIDEO DELLA SPARATORIA).

Il processo

L'8 luglio inizia il processo. Il 23 settembre il pm di Roma, Elena Neri, chiede una condanna a 20 anni di carcere per Marinelli e Bazzano. Vengono contestati i reati di tentato duplice omicidio premeditato con l’aggravante dei futili motivi, la detenzione e la ricettazione di arma da fuoco e la rissa. Il 9 ottobre è arrivata la condanna per i due imputati a 16 anni di reclusione.

